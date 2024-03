Mulher grávida e crianças intoxicadas em incêndio numa casa em Barcelos

Filho mais velho, de 6 anos, alertou a mãe para o fumo denso existente na casa.

Uma mulher de 34 anos, grávida, e os dois filhos, com 5 e 6 anos, tiveram que ser hospitalizados na manhã desta quinta-feira, na sequência de um incêndio na casa onde vivem, em Arcozelo, Barcelos. O transporte ao hospital de Braga teve acompanhamento da equipa médica da VMER de Barcelos.O alerta foi dado cerca das 05h20, através do 112 e quando os bombeiros chegaram à habitação tiveram que proceder à ventilação do espaço.Terá sido a criança mais velha a acordar e a alertar a mãe para o fumo denso existente na casa. Ainda assim, mãe e filhos já manifestavam sintomas de ter sofrido intoxicação. Ao que tudo indica, o fogo terá tido origem numa salamandra.