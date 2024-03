Caçadores pagam para não vacinar cães contra a raiva

Esquema terá rendido milhares de euros a veterinária de Barcelos.

A troco de dinheiro, uma veterinária de Barcelos atestava a administração da vacina antirrábica a centenas de canídeos, mas sem os vacinar. Os cães, de caçadores, não tinham vacinas em dia porque os proprietários acreditavam que a vacinação - obrigatória - limitava o faro para a caça. A veterinária foi detida pela GNR de Braga em novembro e está suspensa.



Esta quarta-feira, a GNR anunciou ter constituído arguidos mais 51 proprietários de canídeos que procuraram a profissional. O caso conta já com 84 arguidos em vários concelhos de Braga e Viana do Castelo. A partir da clínica de Barcelos e com o apoio do pai, irmão, sobrinho e do sócio, a médica carimbava os boletins sanitários sem nunca vacinar. Os ‘clientes’ eram angariados em associações de caçadores pelos familiares diretos da veterinária. O esquema terá rendido milhares de euros.