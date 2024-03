Polícia britânica cerca casa de alegado cúmplice de Christian Brueckner

Alemão Ralph admitiu participar com o suspeito em vários assaltos em Portugal.

A polícia britânica cercou a casa de um alegado cúmplice de Christian Brueckner, principal suspeito do rapto e da morte de Maddie McCann, avançou o jornal The Sun.O alemão Ralph, de 56 anos, chegou a viver paredes meias com Christian Brueckner e admitiu participar com o suspeito em vários assaltos em Portugal, vigiando as casas antes dos roubos. Recentemente, Ralph indicou conhecer detalhes dos crimes cometidos pelo amigo de longa data, bem como pormenores sobre a atividade de Christian Brueckner na chamada 'dark web'.Na quarta-feira, a polícia britânica não encontrou o suspeito em casa. Ralph não atende o telemóvel e terá desaparecido. A casa estava protegida por detetores de movimento e um sistema de videovigilância. As autoridades acreditam na relevância do testemunho de Ralph para o caso Maddie.