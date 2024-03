Tribunal obriga casal que maltratava e explorava mulher com atraso cognitivo a afastar-se da vítima

Suspeitos forçaram a vítima a fazer trabalhos agrícolas e a viver em condições degradantes.

O casal suspeito de ter escravizado uma mulher, com deficiência cognitiva, em Oliveira de Azeméis, ouviu, esta tarde de quinta-feira, serem decretadas as medidas de coação de afastamento da vítima e de pagamento, cada um, de uma caução de cinco mil euros, pelo Tribunal de Instrução Criminal da Feira. O homem e a mulher, de 67 e 69 anos, ficaram, também, sujeitos a apresentações semanais num posto da autoridade.



Segundo a Polícia Judiciária do Porto, os suspeitos obrigaram a vítima a fazer trabalhos agrícolas, na zona de Fajões, sem qualquer dia de descanso. O casal obrigou, também, a mulher a viver em condições degradantes, sem apoio alimentar ou condições de higiene ou salabridade. A vítima, entretanto, foi institucionalizada.