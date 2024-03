Subsídio de desemprego anulado a 41 mil pessoas na última década

Parte dos desempregados alegam não ter recebido convocatórias.

O corte do subsídio de desemprego a 41 mil pessoas marca a última década em Portugal, sendo a principal causa a falta de presença às convocatórias, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias (JN).Em 2023, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) anulou o subsídio a mais de 5.403 beneficiários, mas 440 pessoas alegam não ter recebido qualquer convocatória via carta ou e-mail.Segundo o JN, durante 10 anos, o IEFP recebeu 4.552 recursos de contestação e admitiu "problemas na distribuição postal" via CTT, contudo esclarece casos frequentes de "mudanças de morada, residências precárias, bairros degradados e de deficientes condições dos recetáculos postais" que dificultam a remetência.O IEFP diz ainda que nos 5.000 subsidiários que viram o complemento anulado, por falta de comparência às sessões, incluem-se imigrantes, sem convocatórias, devido à falta de condições de habitação e "votalidade geográfica".