Canceladas buscas pela mulher desaparecida desde sábado nos Alpes suíços

Cinco das pessoas foram encontradas mortas depois de ficarem presas no mau tempo na montanha Tete Blanche.

As autoridades anunciaram, esta quinta-feira, que as buscas pelo último dos seis esquiadores desaparecidos nos Alpes suíços foram canceladas, avança a Reuters.

Cinco das pessoas morreram depois de ficarem presas no mau tempo na montanha Tete Blanche, com 3710 metros de altura, no sábado, no caminho Zermatt-Arolla. Todos os cinco eram membros da mesma família.

A sexta desaparecida é uma mulher de 28 anos de idade, que, segundo a polícia, tinha inicialmente feito uma chamada de emergência para dizer que o grupo estava em apuros.

"Depois de consultar a sua família, as buscas foram interrompidas", declarou a polícia num comunicado, citado pela Reuters.