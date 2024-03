Explosão durante exercício do FBI faz 16 feridos na Califórnia

Incidente envolveu esquadrão antibombas e equipas SWAT.

Uma explosão num campo de treinos do FBI levou a que 16 pessoas ficassem feridas, ao início da tarde desta quarta-feira, no sul da Califórnia, EUA, informa a CBS News.O acidente ocorreu durante um exercício de treino entre o esquadrão antibombas e equipas SWAT, nas instalações do FBI, confirmaram as autoridades policiais.Grande parte das vítimas foi afetada pelo barulho da explosão, que acabou por causar tonturas e dores de ouvido. Outras acabaram com lesões nas pernas, necessitando de cirurgia.As equipas médicas estavam presentes durante o exercício, o que facilitou o socorro. De seguida, os feridos foram transportados para uma unidade hospitalar.O FBI investiga as causas do acidente.