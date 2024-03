Proibir o TikTok roubaria a Joe Biden uma ferramenta eleitoral para as presidenciais

perguntou outro.

O discurso político online de tendência democrata nos EUA mudou-se para o TikTok nos últimos anos. Com o proprietário Elon Musk, o X reduziu as restrições ao assédio. Simultaneamente, o Facebook afastou-se de conteúdo político. Os vídeos curtos do TikTok constituem a plataforma preferida de uma nova geração de norte-americanos politicamente mobilizados.Os utilizadores da rede social TikTok pertencem desproporcionalmente a grupos de apoio do Partido Democrata de Joe Biden. A campanha do ex-presidente Donald Trump não possui sequer uma conta oficial no TikTok. De acordo com um estudo do Pew Research Center, 60% dos consumidores regulares de notícias do TikTok nos EUA são democratas ou de tendência democrata. 30% são hispânicos e 19% são negros.A Casa Branca instou o Senado dos EUA a tomar medidas rápidas sobre a lei aprovada na quarta-feira com 352 votos a favor e 65 contra. Se for aprovado nesta câmara do Congresso norte-americano, o projeto será ratificado pelo presidente, uma vez que Joe Biden já avisou que iria assinar a lei.