Marcelo Rebelo de Sousa sublinha papel dos jornalistas na democracia em dia de greve

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou esta quinta-feira o papel do jornalismo na democracia, em dia de greve geral dos jornalistas."Na sequência das declarações que tem feito sobre a importância da Comunicação Social, o Presidente não quer deixar de sublinhar de novo, neste dia, o papel fundamental do jornalismo e de jornalistas livres e independentes na nossa Democracia, órgãos de comunicação social fortes, com titulares plenamente conhecidos com toda a transparência, profissionais respeitados e dignificados, pois onde não há comunicação social forte, não há democracia forte", lê-se no site oficial da Presidência.

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) agendou uma greve geral para esta quinta-feira, a primeira em mais de 40 anos, contra os baixos salários, a precariedade e a degradação das condições de trabalho do setor.