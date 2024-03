Olivia Rodrigo distribui a pílula do dia seguinte em concerto nos EUA

Aborto é proibido no Estado onde foi o concerto.

A cantora Olivia Rodrigo distribuiu pelos fãs a pílula do dia seguinte no concerto da digressão "Guts" no Missouri, Estados Unidos da América, na terça-feira. Juntamente com a pílula do dia seguinte estavam também preservativos e informações para como aceder ao aborto, avança a CNN. O aborto no Missouri é proibido, mesmo em caso de violação.A cantora revelou no seu Instagram que uma parte das receitas do concerto vão reverter para a Right By You e o Missouri Abortion Fund, duas organizações que ajudaram com o fornecimento e distribuição dos métodos contracetivos no concerto. Esta iniciativa faz parte da contribuição da cantora para o projeto Fund 4 Good.O Fund 4 Good é uma "iniciativa global empenhada em construir um futuro equitativo e justo para todas as mulheres, raparigas e pessoas que procuram a liberdade da saúde reprodutiva", de acordo com o site da fundação.

Uma parte das receitas de todas as vendas de bilhetes para a digressão "Guts" reverterá a favor da iniciativa, refere a CNN.