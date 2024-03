Portugal apoia Ucrânia em 100 milhões de euros para munições de artilharia de grande calibre

Decisão foi aprovada esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

Portugal vai apoiar a Ucrânia com 100 milhões de euros para a aquisição de munições de artilharia de grande calibre, depois de se associar ao programa de aquisição conjunta liderado pela Chéquia.A decisão foi aprovada esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.O objetivo é adquirir "a maior quantidade possível de munições de diversos calibres, em particular de 155mm", pode ler-se em comunicado.De acordo com o comunicado, estas munições têm sido bastante utilizadas e, por isso, é "vital e urgente para a Ucrânia obter munições adicionais para responder aos ataques continuados e mais intensos da Rússia."