Foguete da Space X cumpre quase um voo de teste completo

Controlo da missão perdeu a comunicação com a espaçonave na reentrada na atmosfera.

Os dois desempenhos anteriores terminaram em explosões minutos após o lançamento.

negócio de lançamento de satélites de Elon Musk, proprietário da Space X, e para o programa lunar da NASA.







O foguete Starship da Space X, projetado para eventualmente levar austronautas à Lua e mais além, completou praticamente um voo de teste completo antes de ser destruído, avançou esta quinta-feira a agência Reuters.O controlo da missão perdeu a comunicação com a espaçonave na reentrada na atmosfera. O veículo estava a aproximar-se de uma queda planeada no Oceano Índico, cerca de uma hora após o lançamento. De acordo com a Space X, o foguete ter-se-á queimado, despedaçado ou caído no mar. Durante o voo, atingiu altitudes máximas de 234 quilómetros.A conclusão da maior parte da trajetória do voo de teste constituiu um marco para o