Super Dragão insulta PSP e juiz só chama à atenção

Um julgamento tenso e ameaçador, em que se discute uma agressão de adeptos do FC Porto a rivais do Benfica antes de um jogo de hóquei em patins, em 2018. Os oito Super Dragões que se sentaram esta quinta-feira no banco dos réus – o chefe da claque Fernando Madureira, conhecido por Macaco, acompanhou o julgamento por videoconferência, a partir da cadeia anexa à PJ do Porto – mostraram o respeito que têm pela justiça: pouco ou nenhum.