a comprar chupa-chupas por volta das 14h40 de 4 de março, mas um simples e curto percurso acabou por correr mal. Liliana, de apenas 15 anos, entrava para um dos cinco elevadores do seu prédio, localizado no Bairro do Condado, em Chelas, quando este ficou descontrolado e deixou a jovem presa pelo pescoço.