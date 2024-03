Já é conhecido o adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa

Encarnados são a única equipa portuguesa em prova.

O Benfica vai defrontar o Marselha nos quartos de final da Liga Europa. O sorteio decorreu esta sexta-feira em Nyon, Suíça, e ditou os emparelhamentos dos quartos, das meias e da final.Na quinta-feira, o Benfica venceu em Glasgow e eliminou o Rangers, com um golo de Rafa, após o empate a dois golos na primeira mão no Estádio da Luz.Os encarnados são a única equipa portuguesa em prova. O Sporting caiu na quinta-feira aos pés da Atalanta, em Bérgamo.Milan vs RomaLiverpool vs AtalantaBayer Leverkusen vs West HamBenfica vs MarselhaBenfica/Marselha vs Liverpool/AtalantaBayer Leverkusen/West Ham vs Milan/RomaVencedor da primeira meia final vs Vencedor da segunda meia final