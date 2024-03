Conheça os convocados de Roberto Martínez para os particulares com Suécia e Eslovénia

Francisco Conceição e Jota Silva são as duas principais novidades.

O selecionador português Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira os convocados para os particulares com Suécia e Eslovénia, numa lista que é a última antes dos escolhidos finais para o Euro2024 de futebol.Os eleitos do técnico espanhol foram conhecidos numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, a 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois (26) vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.



Lista de convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá



Defesas: João Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot, João Mário, Pepe, Rúben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Danilo Pereira, Toti Gomes, Diogo Leite, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro



Médios: João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Otávio, Matheus Nunes e Bernardo Silva



Avançados: Francisco Conceição, Jota Silva, Trincão, Bruma, João Félix, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos