Elemento da claque dos Super Dragões liderava rede de tráfico de droga

Droga e dinheiro foram apreendidos.

Júlio Hildebrando, um elemento da claque dos Super Dragões, liderava uma rede de tráfico de droga e acabou detido numa megaoperação da PSP no Bairro Pinheiro Torres, na quarta-feira. A rede criminosa operava nesse bairro do Porto e o tráfico acontecia à vista de todos. Ganhavam cerca de 50 mil euros por dia e a venda de estupefacientes acontecia também no Bairro da Pasteleira Nova.



Esta quinta-feira, foram presentes os nove detidos, cinco homens e quatro mulheres, ao juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira. Foram, apenas, identificados e deverão ficar a conhecer as medidas de coação nos próximos dias.