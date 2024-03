Estrela de "Squid Game" condenada por assédio sexual

O tribunal sul-coreano de Suwon condenou o

Oh Yeong-su, estrela da primeira temporada da série "Squid Game", a oito meses de pena suspensa por duas acusações de assédio sexual referentes a 2017, relatou esta sexta-feira a agência Reuters.Os procuradores pediram um ano de prisão para o ator, indiciado em 2022. O tribunal condenou-o também a 40 horas de participação num programa de tratamento de violência sexual.

Ao sair do tribunal, Oh Yeong-su, de 79 anos, informou os jornalistas da intenção de recorrer da decisão.Em 2022, tornou-se o primeiro ator sul-coreano a vencer um prémio nos Globos de Ouro, com o galardão para o melhor ator secundário, graças ao papel de Oh II-nam em "Squid Game". A polémica com as acusações de assédio sexual causou a demissão de Oh Yeong-su de um próximo filme na Coreia do Sul.