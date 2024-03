Turbilhão de emoções e falta de produtividade? A culpa pode ser da falta de sono

Dia Mundial do Sono assinala-se esta sexta-feira.

Os problemas no trabalho, as preocupações nas relações, os pensamentos intrusivos e ruídos externos são alguns dos motivos que podem atrapalhar o sono. Mas serão essas as únicas razões a desestabilizar a hora do descanso?

Esta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial do Sono e a ciência prova que além da perturbação do sono por fatores externos, a ação de dormir também está ligada diretamente às emoções e à saúde do corpo.

Segundo a neurologista Dulce Neutel, a privação do sono provoca uma oscilação entre os extremos emocionais positivos e negativos do cérebro. Na falta do descanso necessário, os comportamentos têm tendência para ações mais irritáveis e impulsivas, devido à maior sensibilidade do lobo frontal do órgão.



A especialista, com a competência em medicina do sono, alerta ainda que estudos têm relacionado a falta de sono com a demência. Não dormir potencia o aparecimento de uma proteína visível na formação da demência ou doença de Alzheimer.



A privação do sono pode ainda estar associada a sintomas de ansiedade, depressão e a outras doenças crónicas ou genéticas, afetando a produtividade, concentração e memória.



Segundo profissionais da área, os adultos devem dormir por noite, em média, sete a nove horas e as crianças e adolescentes oito a dez horas.



Dicas para melhorar os hábitos do sono

Siga rotinas



Procure definir horários em que inclua sete a nove horas de sono contanto com o tempo para momentos de relaxamento antes de dormir.

Escolha sempre a mesma hora para preparar o sono e nesse instante realize atividades que lhe transmitam tranquilidade.





Prepare o espaço onde vai dormir

Priorize o conforto e evite realizar outras atividades na cama como ver televisão, usar o telemóvel ou comer.

Não utilize ecrãs antes de ir dormir.

Desligue das preocupações no momento de se deitar. Reserve um momento do dia para a finalidade.

Em caso de insónias deve sair da cama e do quarto para evitar que a divisão seja associada à ansiedade. Distraia-se com leituras ou música.



Opte por um estilo de vida saudável



Faça atividades físicas ao ar livre para aliviar o corpo de tensões e regular o relógio biológico durante o dia. No caso de se sentir cansado evite fazer sestas, com mais de 20 minutos, e opte por exercícios para ativar os músculos.

Saia à rua durante a manhã ou tente apanhar luz natural. A exposição solar tem grande influência na regulação do sono.

Descarte refeições pesadas ou o consumo de bebidas alcoólicas ou energéticas. O abuso de álcool priva o sono e pode influenciar o desempenho respiratório durante a noite.

O uso de tabaco também faz com que o sono se torne muito leve. Por essa razão, os fumadores normalmente acordam cedo devido à ressaca da nicotina.

Evite beber café muito tarde. A cafeína e derivados podem permanecer no corpo durante cerca de oito horas, perturbando os horários de descanso.

Apenas tome medicamentos para dormir caso tenha prescrição médica. Se tiver alguma doença e a medicação tenha como efeito secundário a perda de sono, escolha medicamentos naturais ou biológicos.

Regule a sua alimentação e não altere constantemente os horários de refeição.





Caso se encontre em teletrabalho

É recomendado apanhar luz solar pela manhã. Faça uma caminhada de 30 a 45 minutos.

Escolha apenas um local para exercer as suas funções e opte por outra divisão da casa que não o quarto.

Respeite os horários da atividade profissional e evite compensar horas extras com sono adicional.