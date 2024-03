CM assinala 45 anos com Redação Aberta em Lisboa e Porto

Iniciativa "é um espaço de liberdade e de democracia".

O Correio da Manhã assinala 45 anos de existência com um dia de "Redação Aberta", esta terça-feira, 19 de março, em Lisboa e no Porto. O evento será marcado por debates em torno do Jornalismo Livre e Investigação, Democracia e o papel da Inteligência Artificial na imprensa e decorrerá em dois momentos: no Porto, pela manhã e em Lisboa, à tarde.



A celebração da data de fundação do Correio da Manhã, diário generalista da Medialivre, coincidirá também com os 11 anos da CMTV, comemorados a 17 de março.





Reiterando o seu compromisso de aproximar os leitores e revelar os bastidores da sua produção jornalística, oconvida leitores, estudantes, parceiros institucionais e figuras destacadas da sociedade civil a visitarem as suas instalações em Lisboa. "É o segundo ano que recebemos, na redação aberta, leitores e telespectadores, estudantes, parceiros e amigos. Este ano fazemo-lo no Porto e em Lisboa porque oe asão um projeto jornalístico de cariz verdadeiramente nacional", refere Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do"Numa altura em que o poder político vai mudar, na sequência do ato eleitoral mais participado dos últimos anos, e na antecâmara dos 50 anos do 25 de abril, é oportuno refletir sobre o estado da indústria dos media, na perspetiva do apoio ao emprego, da ajuda à essencial distribuição de jornais por todo o país sem exceção, e ao combate à depredação de recursos por via das grandes multinacionais da internet", nota Carlos Rodrigues, para quem esta iniciativa do"é um espaço de liberdade e de democracia".

Entre os participantes destacam-se Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, Cardeal D. Américo Aguiar, Bispo de Setúbal, Almirante Silva Ribeiro, ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, Fernanda de Almeida Pinheiro, Bastonária da Ordem dos Advogados e o professo Carlos Fiolhais, entre outros.

O evento terá transmissão em direto no site do Correio da Manhã.

Além da celebração e dos debates no "Dia da Redação Aberta", o Correio da Manhã vai continuar a dar voz ao projeto "Gente que faz mais pelo país" nos seus 45 anos.

Este projeto, que se estende ao longo do ano, visa promover um ciclo de conversas de norte a sul de Portugal. O objetivo é destacar e aprofundar as ações com impacto positivo nas comunidades locais, reunindo instituições e convidando o poder local para partilhar as iniciativas em curso que contribuem significativamente para o bem-estar e desenvolvimento das comunidades.

Com esta iniciativa, o CM reforça o seu compromisso com o jornalismo de proximidade e a valorização das histórias de esperança e superação que moldam o tecido social do país.

Programa "Redação Aberta" no Porto

10h00– Receção de convidados por parte de Ana Dias, administradora da Medialivre e Carlos Rodrigues diretor-geral editorial da Medialivre, de grupo de estudantes e convidados da Câmara Municipal Porto e Medialivre.

- Exibição de filme – o ano em revista.



10h10 – "Jornalismo de Investigação". Os jornalistas Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca conversam com estudantes e convidados.



11h00 – "Jornalismo de Proximidade". A jornalista Sara Carrilho entrevista Secundino Cunha e Armando Esteves Pereira.

11h30 – "Jornalismo e Inteligência Artificial". O jornalista Alfredo Leite entrevista Carlos Fiolhais e Reginaldo Almeida.

12h15 – "Jornalismos e Democracia". Os jornalistas José Carlos de Castro e Tânia Laranjo conversam com Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados e Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Medialivre

12h45 – Encerramento com Isabel Rodrigues, administradora da Medialivre.

Programa "Redação Aberta" em Lisboa

15h00– Receção de convidados por parte de Octávio Ribeiro, administrador da Medialivre e Eduardo Dâmaso , diretor-geral editorial adjunto da Medialivre, e de grupo de estudantes

- Exibição de filme – o ano em revista.

15h30 – "Portugal 2045". Eduardo Dâmaso, conversa com Almirante Silva Ribeiro.

16h30 – "Jornalismo e Investigação". A jornalista Janete Frazão entrevista Sérgio Azenha, Débora Carvalho, Nuno Tiago Pinto, Cláudia Rosenbusch e Ana Leal.

17h30 – "Jornalismo de Proximidade". Os jornalistas Paulo João Santos e Francisco Penim conversam com José Luis Oliveira e rede de colaboradores do CM.

18h15 – "Jornalismos e Democracia". O jornalista Pedro Mourinho entrevista Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, D. Américo Aguiar, cardeal da Santa Igreja Católica e Bispo de Setúbal e Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária.

19h00 – Intervenções de encerramento com Luís Santana, CEO da Medialivre e Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Medialivre.