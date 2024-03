Meia Maratona vai condicionar trânsito no próximo fim de semana. Saiba onde

Ponte 25 de abril vai estar cortada até às 17h00 de domingo.

A realização da 33.ª Meia Maratona de Lisboa vai obrigar ao encerramento ao trânsito da Ponte 25 de Abril no domingo e a outros condicionamentos na zona ribeirinha de Lisboa, já no sábado, informou esta sexta-feira a PSP.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Trânsito, devido à realização da 33.ª Meia Maratona de Lisboa, vão decorrer vários "condicionamentos de trânsito" no sábado e no domingo.

No sábado, por ocasião da prova "7 K", entre o Estádio Nacional (Jamor) e Lisboa, com início previsto às 09:30, serão cortadas a Avenida Marginal, Avenida da Índia e Praça do Império, entre as 09:00 e as 12:00.

O "Passeio da Família", numa extensão de quatro quilómetros, que se iniciará às 11:00, levará ao corte da Avenida Brasília, zona do Museu da Eletricidade (desde a Brigada Fiscal, nas Docas, até à Vela Latina), entre as 11:15 e as 12:15.

A prova "New Generation", em 1,5 quilómetros para os mais novos, tem início previsto às 16:00, levando ao "isolamento da Avenida da Índia, com partida e chegada ao arruamento Largo - Praça do Império, entre as 14:45 e as 16:00", é referido na nota.

Ainda segundo a PSP, às 23:00 de sábado será fechada a Avenida da Índia, entre o viaduto de Pedrouços e o viaduto metálico de Alcântara, até às 17:00 de domingo.

O Cometlis adianta também que, no domingo, será encerrada a zona de concentração e partida dos atletas na Avenida Marginal, entre a Cruz Quebrada e Algés, nos dois sentidos desde as 07:00, com o corte da Avenida Marginal - Algés, entre Cruz Quebrada e Algés (07:00), e da CRIL, acesso à Marginal (08:00).

O encerramento da Ponte 25 de Abril nos dois sentidos desde as 08:50 incluirá o corte na Autoestrada A5, na ligação à ponte, no Itinerário Principal (IP) 7 (Eixo Norte/Sul), sentido ponte, corte na última saída para Monsanto, na Av. de Ceuta, acesso à ponte, e Viaduto Duarte Pacheco, acesso à ponte.

Assim, indica a PSP, o trânsito oriundo de Monsanto e da Avenida Calouste Gulbenkian será desviado na Avenida de Ceuta, e para a Avenida Calouste Gulbenkian ou para o Eixo Norte-Sul, na direção da 2.ª Circular -- exceto moradores da Quinta da Cabrinha, e da A5, sentido Lisboa, para Monsanto ou Praça de Espanha (a cargo da GNR).

"O trânsito que circula no IP7 (Eixo Norte-Sul), em direção a Sul, verá a sua continuidade interrompida em direção à ponte, na última saída para Monsanto e A5, tendo como alternativa Monsanto, A5, Sete Rios e Praça de Espanha", lê-se na nota.

O trânsito oriundo das Amoreiras será impedido de entrar no acesso à ponte, seguindo para a A5 ou Praça de Espanha.

O Cometlis aconselha que, "para as ligações à outra margem (em ambos os sentidos), a partir das 08:50, impreterivelmente, deve ser usada a Ponte Vasco da Gama", entre Sacavém e Alcochete, e que "estas restrições e cortes deverão terminar próximo das 14:00, exceto na Avenida da Índia (às 17:00)".

Também em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) informou que, devido à 33.ª Meia Maratona de Lisboa, "a Ponte 25 de Abril estará encerrada ao trânsito a partir das 08:50, prevendo-se a sua reabertura para as 13:00" de domingo.

A IP sugere igualmente como alternativa de atravessamento do rio Tejo na região de Lisboa a Ponte Vasco da Gama, salientando ainda que o serviço ferroviário na ponte 25 de Abril "não será interrompido durante a prova desportiva".

A prova popular da Meia Maratona de Lisboa e a mini maratona vão partir às 10:05 da Ponte 25 de Abril, em Almada, com a meta instalada junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.