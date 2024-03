Incêndio em máquina de lavar deixa idoso ferido na Maia

Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Um incêndio que deflagrou numa máquina de lavar que se encontrava numa garagem de uma habitação, na Travessa Dona Amélia Moutinho Alves, em Pedrouços, Maia, nesta tarde de sexta-feira, provocou ferimentos considerados ligeiros a um idoso de 83 anos.O alerta foi dado às 16h.Os Bombeiros de Pedrouços estiveram no local e apagaram as chamas. O idoso foi assistido no local e transportado para o Hospital de São João, no Porto.A PSP esteve no local.