Moradores da Quinta do Alferes em risco de perder a casa por falta de legalização. Veja agora na CMTV

Já lá vão mais de três décadas desde que José e Piedade chegaram à Quinta do Alferes, uma das maiores AUGI (área urbana de génese ilegal) do concelho de Vila Franca de Xira. Ao todo existem 46, esta é uma das nove que ainda está por legalizar. "Vim para aqui em 1992, construí esta moradia com muito sacrifício. Era motorista de pesados e gastei aqui tudo o que tinha. A autarquia diz que nos dá um lote de terreno noutra zona, mas levo a casa às costas?", pergunta indignado José Félix, de 77 anos.