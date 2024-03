Saiba como vai estar o tempo este fim de semana

Termómetros vão chegar aos 26º C em algumas regiões do País.





éu estará geralmente muito nublado e podem ocorrer períodos de chuva na zona norte do País, mais frequentes durante a tarde. Prevê-se ainda um acentuado arrefecimento noturno na região Sul e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul, informa o IPMA. Os termómetros irão marter-se abaixo dos 20ºC na zona norte do País, mas Faro poderá atingir os 25ºC e Évora os 24ºC.



No domingo, o céu manter-se-á nublado, com vento fraco a moderado (até 30 km/h). O IPMA prevê uma nova subida da temperatura máxima, com os termómetros a chegarem aos 26ºC em Leiria e Santarém, 25ºC em Coimbra, Évora e Setúbal.



