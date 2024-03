Mariana Mortágua garante que BE será "uma oposição determinante a um Governo de direita"

Líder do Bloco de Esquerda foi esta sexta-feira recebida pelo Presidente da República.

Mariana Mortágua garantiu que o Bloco de Esquerda será "uma oposição determinante a um Governo de direita", esta sexta-feira, após reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.



A líder do BE acrescentou que pretende falar com os restantes partidos de esquerda para que se possa criar um ponto de ligação.





"Não há datas. Estamos neste momento a acertar calendários entre as várias delegações partidárias. E sim, gostaríamos que fosse antes da instalação da Assembleia da República, respondeu aos jornalistas quando questionada sobre o calendário dessas reuniões, já aceites por PS, PCP, PAN e Livre.Numa alusão ao resultado das eleições, Mortágua afirmou que "infelizmente para o País há uma viragem expressiva à direita". A deputada afirmou que expressou a sua preocupação com o crescimento da extrema-direita" a Marcelo Rebelo de Sousa e acrescentou que esse crescimento "implicará com o funcionamento da Assembleia da República".Outra preocupação que a líder do BE levou a Marcelo foi sobre a situação na Madeira.

"Para garantir uma questão de coerência com decisões tomadas no passado é importante que o senhor Presidente da República convoque eleições na Madeira e quisemos também deixar essa nota, mantendo uma posição que já tínhamos tomado no passado e que continuaremos a defender", apelou.

De acordo com Mariana Mortágua, "o PSD/Madeira não tem condições para se manter no Governo, independentemente da liderança desse Governo".

"Há uma crise de regime, uma crise da governação do PSD na região autónoma da Madeira ao longo de décadas e a saída para uma crise política desta dimensão e com esta gravidade são eleições. defendemos isso na República, defendemos isso na Madeira em coerência e esperamos a mesma coerência por parte do senhor Presidente da República", defendeu.



Por fim garantiu que o partido vai reforçar o trabalho, quer no Parlamento, quer fora dele.