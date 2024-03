Namorado mata e retalha brasileiro na Lapa. Abandonou parte do corpo à porta de casa

Homicida e vítima viviam em comunhão de bens, num quarto andar, num apartamento da zona da Lapa, bem no centro de Lisboa. A casa ficava a pouco mais de 50 metros no local onde apareceu parte de um corpo, mas nunca ninguém pensou que o crime tivesse sido cometido mesmo ali, mas afinal foi.Na madrugada de segunda-feira, um trabalhador camarário encontrou os restos mortais junto a um caixote do lixo e desde logo a PJ percebeu que o crime tinha sido cometido poucas horas antes. O que estava naquele saco tinha sido cortado pelo umbigo e aquela parte do corpo tinha sido limpa. Não havia vestígios de sangue no local.