Super Dragão em fuga após jogo com o Arsenal

Lisandro Soares, irmão de Hildebrando, está desaparecido. É considerado, tal como o familiar, um dos líderes da rede de tráfico de droga no Bairro de Pinheiro Torres, no Porto, agora desmantelada pela PSP. Lisandro estava em Londres na manhã das buscas - tinha ido acompanhar a claque para assistir ao jogo do FC Porto com o Arsenal, mas ao contrário dos restantes não regressou.