Homicida gay usa diferentes facas para matar e mutilar namorado na Lapa

Imagens de videovigilância de mercearia tramam suspeito. Foi comprar sacos de plástico para esconder meio corpo.

O homicida gay usou duas facas para cometer o crime macabro na Lapa. Uma das facas foi usada para matar o companheiro e a outra para desmembrar o corpo.As imagens de videovigilância de uma mercearia tramaram o espanhol que matou o namorado de nacionalidade brasileira à facada e escondeu metade do corpo junto a um caixote do lixo, coberto por uma manta.O suspeito, já detido e interrogado pela Polícia Judiciária, comprou os sacos que usou para esconder o cadáver da cintura para baixo numa mercearia perto da casa onde terá sido cometido o crime. A residência foi alvo de buscas.O suspeito confessou que distribuiu as restantes partes do corpo em vários sacos do lixo em locais perto de onde foi encontrado a metade do cadáver. Vai ser este sábado presente a primeiro interrogatório judicial.