GNR apreende mais de uma tonelada de amêijoa japonesa em Alcochete

Autoridades detetaram dois veículos a transportar os bivalves "em situação irregular", tendo identificado duas pessoas, de 27 e 41 anos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Setúbal apreendeu na quinta-feira 1.100 quilos de amêijoa japonesa, no concelho de Alcochete, apanhadas e transportados de forma ilegal, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Alcochete, dá conta da apreensão, no dia 14 de março, de 1.100 quilos de amêijoa japonesa (Ruditapes phippinarum), no concelho de Alcochete, no âmbito de uma operação de fiscalização da apanha e transporte de bivalves.

Os militares da GNR detetaram dois veículos a transportar os bivalves "em situação irregular", tendo identificado duas pessoas, de 27 e 41 anos, e elaborado os respetivos autos de contraordenação, por falta de documento de registo.

Depois de verificação higiossanitária, as amêijoas serão destruídas, adianta a GNR, lembrando que a captura, depósito e expedição deste tipo de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidas no consumo, devido à possível contaminação com toxinas.

Por isso mesmo, é "fundamental" o documento comprovativo da origem dos bivalves, para prevenir a sua introdução de forma irregular no consumo.