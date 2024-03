Homem morre engasgado com pão na ala de Psiquiatria do Hospital de Portalegre

Família já apresentou queixa no Ministério Público de Portalegre.

Um homem de 26 anos, que estava internado na ala de Psiquiatria do Hospital de Portalegre há cerca de um mês, morreu na passada quarta-feira em circunstâncias que estão a ser investigadas. Segundo a família, o Hospital terá informado a mãe que o homem morreu engasgado com um papo-seco. A família já apresentou queixa no Ministério Público de Portalegre.