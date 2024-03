Quase 167 000 consultas em 2023 através dos acordos com IPSS e Misericórdias

Mais de 420 mil utentes tiveram acesso a 123 médicos.

Perto de 167.000 consultas foram realizadas, no ano passado, através dos acordos estabelecidos com instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e Misericórdias nos locais com menor cobertura de médicos, avançou este sábado o Ministério da Saúde.

"Em 2023 foram realizadas 166.641 consultas no âmbito dos acordos de cooperação 'Bata Branca'", indicou a tutela em comunicado.

Os acordos "Bata Branca" foram realizados com IPSS e Misericórdias em locais com menos cobertura de médicos de família, funcionando como uma resposta complementar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No ano passado, contabilizaram-se 15 acordos ativos em Abrantes, Azambuja, Fátima e Ourém, Torres Novas, Amadora, Benavente, Bombarral, Cascais e Parede, Caldas da Rainha, Óbidos, Mafra, Alenquer e Carregado, Sesimbra, Setúbal, Baixa da Banheira, Barreiro e Montijo (Arrábida e Arco Ribeirinho), Peniche e Lisboa.

Em causa está um total de 426.218 utentes, que tiveram acesso a serviços de 123 médicos.

"[...] Tendo em conta o universo de utentes sem médico de família atribuído no final de 2023, é possível concluir que este projeto assegurou acesso a cerca de um quarto dos utentes do SNS nestas circunstância", destacou o ministério.

De acordo com a nota, em 2023, 41,6% dos utentes sem médico de família tiveram pelo menos uma consulta nos cuidados de saúde primários do SNS.