Morreu Shigeichi Negishi, o criador do karaoke

Empresário tinha 100 anos.

O criador do karaoke, Shigeichi Negishi, morreu aos 100 anos, devido a uma queda em janeiro, no Japão, divulgou a Sky News.A morte ocorreu a 26 de janeiro devido a uma queda, mas só agora foi tornada pública pela família.A primeira máquina de karaoke foi criada e comercializada em 1967 pelo empresário, com o nome de Sparko Box.Segundo um obituário escrito por um autor que entrevistou o empresário, a ideia surgiu quando um engenheiro eletrónico da empresa de Shigeichi o ouviu a cantar e comentou que o que estava a ouvir não soava muito bem.A opinião do funcionário motivou a criatividade de Shigeichi que pensou numa máquina que pudesse apoiar a voz.Apesar da autoria ser do empresário, a origem do karaoke tem sido ligada ao músico Daisuke Inoue, que acabou a lançar um aparelho com a mesma ideologia quatro anos depois, em 1971.