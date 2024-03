Criada página de apoio ao principal suspeito do homicídio da grávida da Murtosa

Grupo do Facebook conta com mais de 40 participantes.

Foi criada uma página de apoio, na rede social Facebook, a Fernando Valente, o principal suspeito do homicídio de Mónica Silva.A página intitulada de "Vamos apoiar o Fernando Valente" é gerida por um amigo do suspeito de ter matado a grávida da Murtosa."Eu conheço o Fernando Valente desde pequeno e sei que não era capaz de fazer isto. Isto é tudo uma mentira para tirar o dinheiro ao Fernando", pode ler-se no grupo criado.A página já conta com mais de 40 participantes.