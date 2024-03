Alerta foi dado pelas 17h19.

Um cadáver de um homem com cerca de 60 anos foi encontrado dentro de um poço, em Freiria, em Torres Vedras, na tarde deste sábado.O alerta foi dado pelas 17h19. No local estão os Bombeiros e a GNR, com cinco veículos e 17 operacionais.Em atualização