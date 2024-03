Claques do FC Porto em silêncio e fora do Dragão em protesto por roubo de faixas no Museu

Adeptos tentaram entrar no espaço do clube para pedir explicações pelo furto.

Os Super Dragões e o Colectivo Ultras 95, claques do FC Porto, tentaram invadir este sábado o Museu do clube portista para pedir explicações sobre o roubo das faixas, que terá sido levado a cabo pelos ultras do Hajduk Split - craque croata próxima dos 'No Name Boys', do Benfica.





Segundo apurou

, os seguranças presentes travaram a entrada deste grupo, mas, dado o escalar da tensão, foram obrigados a chamar a polícia, que enviou já um lote de efetivos para controlar a situação. Ainda segundo apurou o jornal desportivo, o roubo terá acontecido durante o recente FC Porto-Benfica (5-0).

Também de acordo com as informações recolhidas por

, representantes das duas claques já se reuniram com a direção do FC Porto no Estádio do Dragão sobre o tema.



Claques em protesto durante duelo com Vizela





As duas claques do FC Porto estiveram em silêncio durante grande parte do jogo da noite deste sábado frente ao Vizela.