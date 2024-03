António Pacheco, antigo jogador de Sporting e Benfica, está em morte cerebral

Ex-futebolista sofreu uma paragem cardíaca na passada terça-feira.

António Pacheco esteve os últimos dias a lutar pela vida, depois da paragem cardíaca que sofreu na última terça-feira, e que o obrigou a ser internado e ventilado.



Mas, de acordo com o que foi possível apurar, a situação do antigo jogador do Benfica e Sporting agravou-se bastante nas últimas horas e já foi decretada morte cerebral.

O ex-jogador sofreu uma paragem cardíaca, na última terça-feira, enquanto convivia com amigos e esteve sob vigilância apertada no Hospital de Faro.