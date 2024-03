Casa dos horrores em bairro de luxo: Todos os contornos do crime macabro na Lapa

PJ acredita que o que falta do cadáver foi para o aterro.

A Polícia Judiciária desistiu de procurar o resto do corpo do homem brasileiro, de 36 anos, que foi brutalmente assassinado e desmembrado - e a parte inferior do corpo (do umbigo para baixo) encontrada num saco junto a um caixote do lixo, na Lapa, Lisboa.