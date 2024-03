Um em cada quatro condutores apanhados com álcool ao volante, em janeiro e fevereiro, na área da PSP, estava obrigado à taxa reduzida (máximo de 0,19 g/l), por ter carta de condução há menos de 3 anos, revelam dados da polícia a que oteve acesso - foram caçados 477 no balão, 113 deles (24%) com essa habilitação provisória.