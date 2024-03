Vítimas de Boaventura denunciam beijos húmidos, toques nas coxas e olhares lascivos

Toques nas coxas, nas nádegas e nas zonas genitais, beijos húmidos e demorados, olhares lascivos, relações sexuais com pessoas que se encontravam sob o efeito do álcool. Estas são algumas das situações descritas, a partir da página 69 (num total de 114), no relatório da comissão independente que investigou as queixas de assédio sexual e abuso de poder no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, com base nas queixas de 32 denunciantes. Foram denunciadas 14 pessoas.