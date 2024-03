Burlões detidos nos Açores passeavam-se em ‘bomba’ Lamborghini

Os dois burlões cadastrados - um por crimes de burla e outro por tráfico de droga - detidos esta semana pela Polícia Judiciária dos Açores, por terem lesado o Estado em pelo menos 3 milhões de euros com reembolsos do subsídio social de mobilidade (ajuda a viagens entre as ilhas e o continente), aplicaram o dinheiro desviado ao erário público em viaturas de luxo e num barco.