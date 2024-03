Sporting e Benfica em novo 'round' pela liderança da I Liga

'Leões' recebem o Boavista, este domingo às 20h30, e 'águias' visitam o Casa Pia às 18h00.

O Sporting recebe este domingo o Boavista na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de se manter na frente do campeonato, enquanto o Benfica os persegue a um ponto, visitando o Casa Pia.

Separados por um ponto, e vindos de sortes distintas na Liga Europa, as duas equipas lisboetas jogam este domingo pela frente do campeonato, com os 'leões' a recuperarem da eliminação às mãos da Atalanta com a receção aos 'axadrezados', que não perdem há duas jornadas.

Os 'leões' viram ainda o FC Porto, terceiro, vencer no sábado o Vizela (4-1), colocando-se provisoriamente a quatro pontos da liderança, tendo agora estímulo adicional para vencer, numa fase em que já só jogam internamente, pela I Liga e Taça de Portugal.

Do lado das 'águias', o apuramento frente ao Rangers serve de tónico para a ida a Rio Maior, 'casa emprestada' dos 'gansos', que ocupam um para já 'tranquilo' 12.º lugar.

A equipa orientada por Roger Schmidt entra em campo pelas 18:00, duas horas e meia antes do Sporting-Boavista, e pode mesmo colocar-se na liderança à condição à espera do que acontecer em Alvalade.

Antes, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, com 19 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, pelas 15:30, numa partida em que os vimaranenses precisam de vencer para seguir a três pontos do quarto, o rival Sporting de Braga, que venceu sábado o Gil Vicente (2-1).

À mesma hora, o Moreirense e o Arouca lutam para seguir na senda dos lugares de acesso às competições europeias, com o primeiro em sexto, com 39 pontos, e o segundo em sétimo, com 34.

Programa da 26.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 mar:

Estoril Praia -- Portimonense, 1-0.

- Sábado, 16 mar:

Famalicão - Estrela da Amadora, 0-0.

Sporting de Braga - Gil Vicente, 2-1.

Farense - Rio Ave, 1-1.

FC Porto -- Vizela, 4-1.

- Domingo, 17 mar:

Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 15:30.

Moreirense -- Arouca, 15:30.

Casa Pia -- Benfica, 18:00.

Sporting -- Boavista, 20:30.