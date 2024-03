Incêndio florestal obriga à retirada de 3 400 pessoas no centro da China

Fogo provocou o encerramento de várias estradas locais.

A China ativou um mecanismo de emergência para tentar controlar um incêndio florestal que obrigou à retirada de quase 3.400 pessoas, disseram este domingo as autoridades da província de Sichuan, no centro do país.

O departamento de gestão de emergências de Sichuan disse que as chamas foram detetadas na tarde de sábado na aldeia de Baizi, condado de Yajiang, na prefeitura tibetana de Garze.

Até ao momento, não há registo de qualquer vítima e os bombeiros continuam a trabalhar para tentar extinguir o incêndio, que provocou o encerramento de várias estradas locais.