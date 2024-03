Seleção portuguesa de andebol a um empate de marcar presença nos Jogos Olímpicos Paris2024

Equipa vai defrontar a anfitriã Hungria na derradeira jornada do Torneio de Qualificação Olímpico.

A seleção portuguesa de andebol está este domingo a um mero empate de poder marcar presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, quando defrontar a anfitriã Hungria na derradeira jornada do Torneio de Qualificação Olímpico.

Depois de uma derrota na ronda inaugural frente à Noruega (32-29) e do triunfo sobre a Tunísia (37-29), na segunda, Portugal surge nesta terceira ronda no segundo lugar do grupo, com os mesmos dois pontos da Hungria, terceira, mas com vantagem nos critérios de desempate, por contar mais golos marcados (66 contra 58).

Apesar dessa vantagem frente aos húngaros, o objetivo da equipa é vencer, como declarou no sábado o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira: "Não muda nada, ninguém joga para empatar. Nós vamos jogar para ganhar, vamos planificar o jogo da mesma maneira como estávamos a pensar".

Disputadas duas jornadas, o grupo 3 do Torneio de Qualificação Olímpico é liderado pela Noruega, com quatro pontos e já apurada, sendo seguida por Portugal, segundo, e Hungria, terceira, ambos com dois pontos, enquanto a Tunísia é última, sem qualquer ponto e já eliminada.