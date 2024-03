Alerta foi dado pelas 07h51.

Uma embarcação de recreio naufragou esta manhã no rio Minho, em Lapela, Monção. Ao que oapurou, os dois tripulantes que seguiam na embarcação foram resgatados com vida. Não terão ficado feridos.O alerta foi dado pelas 07h51 e a Polícia Marítima de Caminha, com o apoio dos bombeiros de Monção, foram acionados para o local.Desconhece-se para já as causas do naufrágio.