Produção musical em Cabo Verde aumentou significativamente após a pandemia

Haverá mais oito nomeados na gala dos Music Awards.

A organização dos Cabo Verde Music Awards considera que a produção musical no país aumentou significativamente em 2023, após a instabilidade provocada pela pandemia da covid-19, tendo decidido que haverá mais oito nomeados na gala deste ano.

"Eu acredito que este aumento de produção musical também é reflexo da estabilidade no setor cultural. Já passámos por todos aqueles momentos mais instáveis, motivados pela pandemia e agora a produção começa a seguir o seu curso natural", disse à Lusa Soraia de Deus, da organização dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).

A 13.ª gala dos prémios oficiais da música de Cabo Verde acontece em 1 de junho, no regresso à cidade da Praia, depois de no ano passado ter sido realizada pela primeira vez na ilha do Sal.

A diretora de comunicação dos CVMA avançou que o "aumento significativo" da produção aconteceu em categorias ligadas à música moderna, como pop, kizomba, hip-hop ou afrobeat, o que levou a organização a alargar de três para quatro os nomeados em oito categorias.

Estarão a concurso as mesmas 17 categorias, mas aumentando de 51 para 59 nomeados, com trabalhos digitais ou físicos lançados entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2023.

"Também notámos que há cada vez mais formas de gravar, e de gravar com qualidade, cada vez mais estúdios, cada vez mais plataformas para os artistas apresentarem os seus trabalhos", reforçou Soraia de Deus, acreditando que o aumento vai continuar nos próximos anos.

A par do aumento da produção, a responsável constatou mais qualidade na música cabo-verdiana, desde que foram criados os prémios da música, em 2011, um dos eventos que marcam a agenda cultural no país e em toda a áfrica lusófona.

"Hoje eu sinto que todos os artistas gostam de estar nos CVMA, gostam de receber um troféu CVMA e sabem que para lá chegar têm de fazer música com qualidade, com aceitação do público, com popularidade", frisou a porta-voz.

Neste sentido, disse acreditar que o evento tem sido um "grande incentivo, e muito estável" para os artistas em Cabo Verde. "Os CVMA já são uma certeza na vida e na carreira de um artista", completou.

A gala regressa a "casa" e vai ser realizada no Porto da Praia, num local considerado "improvável", num "desafio" tornado possível graças a uma parceria com a Enapor, empresa gestora dos portos do país, disse Soraia de Deus.

A Academia CVMA já está a selecionar os nomeados, que serão anunciados em 19 de abril, em Lisboa, depois de no ano passado ter acontecido nos Estados Unidos, em que a estratégia é internacionalizar o prémio.

Outra forma de levar o galardão e a música cabo-verdiana além-fronteiras é ter convidados e comunicação social internacionais, sobretudo dos países de língua portuguesa.

"Estamos a cumprir esse papel e a ajudar os artistas a internacionalizarem-se, a serem mais conhecidos, a fazerem parcerias com músicos de outras latitudes, e isso tem acontecido e têm-se refletido muito", explicou.

O luso-angolano Jimmy P e Neyma, vencedora da música popular do ano da edição anterior, são os dois primeiros convidados especiais da gala.

O orçamento do evento ronda os 18 milhões de escudos (163 mil euros).