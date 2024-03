Donald Trump diz que se não for eleito "vai ser um banho de sangue para o país"

Candidato considera que Joe Biden é uma ameaça para a democracia dos EUA.

"Se eu não for eleito, vai ser um banho de sangue para todo o país", afirmou Donald Trump, este sábado, no discurso de campanha para as eleições presidenciais de 2024, em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos da América, segundo o The Jerusalem Post.Trump considerou que Joe Biden, também candidato às eleições, é uma ameaça para a democracia dos EUA. Trump acusa Biden de ter utilizado o departamento de justiça para atacar os adversários políticos."Tenho mais acusações do que Al Capone!", ironizou.Ao longo do discurso, o candidato adjetivou, por várias vezes, as eleições de 2020 de "falsas" e "desonestas" e dirigiu-se às pessoas que cumprem pena de prisão pelo ataque ao capitólio, em 2021, como "reféns" e "patriotas inacreditáveis". Trump prometeu ajudá-los caso seja o futuro presidente dos EUA.No discurso, Trump reforçou considerar fundamental a fronteira entre o México e os EUA para "travar a invasão do país". Na possibilidade de ser eleito, afirmou que mandará "os estrangeiros ilegais de volta para casa".