Noel Jesus Rojas Remedios está em prisão preventiva na cadeia anexa à Polícia Judiciária de Lisboa.

Noel Jesus Rojas Remedios, de 48 anos, é o suspeito de ter matado e desmembrado o namorado brasileiro na Lapa, em Lisboa. Está em prisão preventiva na cadeia anexa à Polícia Judiciária de Lisboa.

Reside na Travessa da Amoreira, a menos de 200 metros do local onde as pernas do namorado apareceram.





Em atualização