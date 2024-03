Rio de Janeiro chega aos 60,1 graus de sensação térmica e atinge recorde histórico de calor

Previsão do Serviço Alerta Rio é de que este domingo a temperatura oficial possa ser ainda maior.

A cidade brasileira do Rio de Janeiro registou este sábado, 16 de março, a maior sensação térmica da sua história, atingindo impensáveis 60,1 graus. A sensação térmica é aquilo que as pessoas realmente sentem, independentemente do valor registado pelos termómetros oficiais, pois ao calor soma-se, entre outros fatores, a humidade relativa do ar.

Essa sensação térmica sufocante foi registada na estação meteorológica de Guaratiba, na zona oeste da cidade, às 10h20. A temperatura oficial máxima monitorada este sábado foi de 40,3 graus, registados pelos equipamentos da estação meteorológica de Irajá, na zona norte.

A maior sensação térmica anterior foi de 59,7 graus, registada também em Guaratiba no dia 17 de novembro do ano passado, uma data que ficou marcada por uma tragédia humana. Uma jovem estudante de 23 anos, Ana Benevides, que tinha viajado de muito longe até ao Rio de Janeiro para realizar o sonho de assistir a uma apresentação da cantora Taylor Swift, morreu desidratada logo no final da primeira canção interpretada pela artista, não suportando o calor extremo que se fez sentir nessa noite no Estádio Nilton Santos, zona norte da capital fluminense, sobrelotado com dezenas de milhares de pessoas sem ventilação e sem que a organização lhes tivesse garantido acesso a água.

Com os 60,1 graus deste sábado, uma imensa massa de cariocas e turistas correu para as praias para tentar minimizar um pouco o calor, mas cada um desses muitos milhares de encalorados enfrentou uma verdadeira luta corpo a corpo para conseguir um espacinho na areia, por menor que fosse. Quem olhava este sábado para as praias do Rio de Janeiro dificilmente conseguia ver a areia, completamente coberta por um mar de gente que se acotovelava para conseguir uns centímetros a mais, havia fila até para entrar no mar de verdade, e nos quiosques, bares e restaurantes tinha de se esperar uma verdadeira eternidade para se conseguir uma garrafinha fosse do que fosse.

Se este sábado já foi complicado para cariocas e forasteiros, atingidos por uma vaga de calor extremo que também afeta São Paulo, Minas Gerais e até os geralmente frios estados do sul do país, o domingo pode ser ainda pior. A previsão do Serviço Alerta Rio é de que este domingo a temperatura oficial possa ser ainda maior, ultrapassando os 42 graus, elevando provavelmente a sensação térmica a um novo recorde.