Um morto e cinco feridos num tiroteio em Washington

Todas as vítimas são adultas e os feridos foram levados para hospitais.

Washington DC, nos EUA,

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas num tiroteio, na madrugada deste domingo, eminformou a polícia de D.C. durante uma conferência de imprensa na manhã de domingo.De acordo com o The Whashington Post, os agentes responderam a uma denúncia de um tiroteio às 3 da manhã de domingo, disse o Assistente-Chefe Executivo Jeffrey Carroll na conferência de imprensa, acrescentando que todas as vítimas eram adultos. Os feridos foram levados para hospitais.Em atualização