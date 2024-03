Banqueiro do BPN condenado a devolver 1,2 milhões de euros

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação de José Viamonte de Sousa, ex-diretor de ‘private banking’ do BPN, a devolver 1,2 milhões €.A quantia foi desviada da venda de 41 quadros de Joan Miró, em 2004.

A confirmação da parte cível do processo foi tomada pela desembargadora Maria Dolores Sousa, vice-presidente da Relação do Porto.A mesma magistrada que no ano passado deixou prescrever a parte criminal do processo. Em 2021, Viamonte foi punido a 7 anos e 10 meses de cadeia por burla qualificada e branqueamento.Maria Dolores reduziu para 6 anos e meio e ignorou as datas da prescrição.